Schwere Unwetter auch in der Ostseeregion

Stockholm: Auch in der Ostseeregion gibt es Stürme und Überschwemmungen. In Schweden etwa 300 Kilometer nördlich von Stockholm entgleiste deshalb ein Zug, drei Menschen wurden verletzt. In Litauen wurde eine Frau von umstürzenden Bäumen erschlagen. Fährverbindungen zwischen Polen und Schweden sowie zwischen Dänemark und Norwegen wurden eingestellt. Der Fährverkehr auf die deutschen Inseln Hiddensee und Rügen soll erst morgen wieder aufgenommen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2023 01:00 Uhr