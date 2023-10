Schwere Sturmflut sorgt für Überschwemmungen an Ostseeküste

Kiel: Die Ostseeküste von Schleswig-Holstein erlebt die schwerste Sturmflut seit mehr als 100 Jahren. Starker Ostwind drückte das Wasser in Buchten und Förden, das Wasser stieg noch höher als vorhergesagt. In Kiel, Lübeck, Schleswig und Flensburg wurden ufernahe Straßen und Hafenanlagen überschwemmt, zum Teil musste der Strom abgeschaltet werden. Mehrere Deiche sind gebrochen. Am späten Abend ordneten die Behörden an, zwei Orte an der Küste zu evakuieren. In Eckernförde wurden Bewohner der Altstadt aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Auf der Insel Fehmarn starb eine 33-Jährige, als ein umstürzender Baum ihr Auto traf. Im Lauf der Nacht soll der Wind nachlassen, dann dürfte auch der Wasserstände wieder sinken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2023 01:00 Uhr