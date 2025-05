Schwere Stürme in den USA kosten mehreren Menschen das Leben

St. Louis: Bei heftigen Stürmen im Mittleren Westen der USA sind mindestens 20 Menschen gestorben. Besonders betroffen waren die Bundesstaaten Kentucky und Missouri. In der Metropole St. Louis fegte der Tornado Dächer von Gebäuden, zerschmetterte Fenster, riss Ziegel aus Fassaden, entwurzelte Bäume und stürzte Strommasten um. In Teilen der Stadt wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. In ganz Missouri waren gut 100.000 Haushalten zeitweise ohne Strom.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2025 16:00 Uhr