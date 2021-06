Schwere Schäden in Landshut nach Unwettern

Nachrichtenarchiv - 30.06.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Landshut: Am Morgen nach dem schweren Unwetter haben die Aufräumarbeiten begonnen. Viele Straßen müssen von Schlamm befreit, Keller müssen ausgepumpt werden. Die Feuerwehr warnt die Anwohner vor möglichen Gefahrenstellen; viele Fahrbahnen seien stark beschädigt und unpassierbar. Die Bürger wurden aufgefordert, den Notruf nur zu wählen, wenn es wirklich nötig ist, da die Einsatzkräfte stark belastet sind. Heftige Regenfälle hatten gestern Abend für Überflutungen gesorgt. Zudem beschädigten umgestürzte Bäume Stromleitungen und geparkte Fahrzeuge. Landshuts Oberbürgermeister Putz sprach von einer Katastrophenlage nahezu im ganzen Stadtgebiet. Auch in München sorgte das Unwetter für Schäden und Behinderungen bei der S-Bahn. An der S4 und der S2 müssen noch Bäume aus der Oberleitung entfernt werden. An der S1 hat ein Blitzeinschlag zwischen Freising und Flughafen mehrere Signale lahmgelegt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2021 09:00 Uhr