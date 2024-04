Schwere russische Raketenangriffe auf Energieanlagen in der Ukraine

Kiew: Russland hat vergangene Nacht offenbar wieder die Energieversorgung der Ukraine mit Raketen und Drohnen angegriffen. Laut dem ukrainischen Energieministerium sind Anlagen zur Stromerzeugung und -Verteilung in den Gebieten Charkiw, Saporischschja, Lwiw und Kiew betroffen. Allein in und um die ostukrainische Millionenstadt Charkiw nahe der russischen Grenze wurden laut Behörden mindestens zehn Infrastrukturanlagen angegriffen. Außerdem sollen zwei Wärmekraftwerke beschädigt worden sein. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland mehrere Hyperschallraketen vom Typ Kinschal und iranische Kampfdrohnen ein. Nur ein Teil davon habe man abfangen können. Russland bombardiert seit mehreren Wochen die Energieinfrastruktur der Ukraine - vor allem in der Umgebung von Charkiw. Das führt zu großflächigen Stromausfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 10:00 Uhr