Schwere Raketenangriffe treffen ukrainische Städte

Kiew: Russland hat in der Nacht und am frühen Morgen mehrere ukrainische Städte aus der Luft angegriffen. Das ukrainische Militär spricht von Hyperschallraketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen. In mehreren Landesteilen gab es Explosionen, Häuser gerieten in Brand. Insgesamt wurden mindestens 90 Menschen verletzt, vier kamen ums Leben. Der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, meldete Schäden an Strom- und Wasserleitungen sowie an einer Gasleitung. Die ukrainische Luftwaffe rechnet demnächst mit weiteren Angriffen. Ein russisches Geschoss landete nach Angaben ziviler Behörden versehentlich in einem russischen Dorf im Grenzgebiet. Mehrere Gebäude sollen dort beschädigt worden sein.

