Schwere Lose für bayerische Zweitligisten im DFB-Pokal

"You'll Never Walk Alone"-Sänger Gerry Marsden ist tot

Liverpool: Der englische Popsänger Gerry Marsden, der mit "You'll Never Walk Alone" einen Nummer-1-Hit hatte, ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Infektion. Marsden war Sänger der Liverpooler Merseybeat-Band "Gerry and the Pacemakers". 1963 coverte er mit seiner Band den Muscial-Hit "You'll Never Walk Alone" und stand damit wochenlang an der Spitze der britischen Charts. In der Folge wurde der Song zur Vereinshymne des Fußballclubs Liverpool FC.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.01.2021 22:00 Uhr