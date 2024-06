Schwere Krawalle bei Protesten gegen Sparpläne des argentinischen Präsidenten Milei

Buenos Aires: In Argentinien ist es während einer Senats-Debatte über Sparpläne der Regierung von Präsident Milei zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Demonstranten gingen vor dem Kongressgebäude mit Brandsätzen und Steinen auf Polizisten los, diese setzten Schlagstöcke und Tränengas ein. Die Proteste richten sich gegen ein Reformpaket der Regierung. Argentinen steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise, die Präsident Milei mit einem radikalen Sparkurs bekämpfen will.

