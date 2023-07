Schwere Gewitter ziehen am Abend über Süddeutschland

Meldungsarchiv - 12.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Heftige Gewitter mit Starkregen und Orkanböen haben am Abend und in der Nacht in Bayern, Baden-Württemberg und im Saarland zu einem Dauereinsatz von Polizei und Feuerwehren geführt. In den meisten Fällen ging es um umgestürzte Bäume oder abgerissene Äste. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt - etwa in der Bodensee-Region und im Raum München. Dort waren kurzzeitig alle Notrufleitungen belegt, so dass bei der Freiwilligen Feuerwehr Vollalarm ausgelöst wurde, wie ein Sprecher der Branddirektion mitteilte. In Augsburg stürzte ein Baugerüst um. Außerdem kam es zu Verkehrsunfällen und Behinderungen auf mehreren Autobahnen. Der S-Bahn-Verkehr in München wurde für mehrere Stunden eingestellt. Erhebliche Zersrtörungskraft entwickelte der Sturm im saarländischen Asweiler. In einer Schneise von etwa 100 Metern wurden rund 30 Gebäude beschädigt, Menschen kamen dort aber nicht zu Schaden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2023 06:00 Uhr