Schwere Gefechte toben um Bachmut im Osten der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 05.02.2023 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Ukrainische und russische Truppen liefern sich im Donbass weiter blutige Gefechte um die strategisch wichtige Stadt Bachmut. Das ukrainische Staatsfernsehen hat brennende Häuser und schwere Zerstörungen in der Stadt im Gebiet Donezk gezeigt. Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, teilte mit, dass die ukrainischen Soldaten nicht zurückwichen. Diese kämpften Zitat - "bis zum Letzten". Zuvor hatte in Kiew Präsident Selenskyj die Lage als hart bezeichnet, aber betont, dass Bachmut nicht aufgegeben werde. Derweil sind in der Stadt Charkiw im Nordosten des Landes nach Behördeninformationen fünf Menschen bei russischen Raketenangriffen verletzt worden. Nach UN-Angaben sind seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor fast einem Jahr mehr als 7000 Zivilisten getötet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2023 22:00 Uhr