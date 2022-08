Schwer verletzter Rushdie kann wieder sprechen

US-Medien erheben Vorwürfe gegen Trumps Anwälte

Washington: Nach der Razzia im Anwesen von Ex-US-Präsident Trump kommen weitere Details ans Licht. Nach einem Bericht der "New York Times" soll Trumps Anwaltsteam im Juni falsche Angaben über den Verbleib von geheimen Dokumenten gemacht haben. Demnach war versichert worden, dass das als vertraulich eingestufte Material komplett an die Regierung zurückgegangen war. Bei der Durchsuchung des Anwesens in Florida am Montag beschlagnahmte das FBI dann mehrere streng geheime Dokumente. Möglicherweise verstieß Trump mit deren Aufbewahrung in Florida gegen mehrere Gesetze, darunter das Spionagegesetz der USA. Der Ex-Präsident und sein Team wiesen die Vorwürfe zurück und sprachen von einer von den Demokraten inszenierten Hexenjagd.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2022 13:00 Uhr