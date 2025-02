Schweizer stimmen über grünen Umbau der Wirtschaft ab

Bern: Die Schweiz stimmt heute über einen Vorstoß der Jungen Grünen ab. Sie wollen die Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit verpflichten. So soll die Wirtschaft in der Schweiz binnen zehn Jahren nur noch so viele Ressourcen verbrauchen und Schadstoffe freisetzen dürfen, wie die Natur verkraften kann. Die Regierung hat vor Verboten und steigenden Preisen gewarnt - und lehnt die Initiative ab. Um 12 Uhr schließen die Wahllokale. Eine große Mehrheit hat bereits per Briefwahl entschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 10:00 Uhr