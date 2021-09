Schweizer stimmen über Ehe für alle ab

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag läuft

Berlin: Am Morgen hat die Bundestagswahl in Deutschland begonnen. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Die Bundeswahlleitung rechnet diesmal mit mindestens 40 Prozent Briefwählern, vor vier Jahren waren es knapp 29 Prozent. Bundeskanzlerin Merkel tritt nach 16 Amtsjahren nicht mehr an. Der Wahlausgang gilt als offen, Umfragen zufolge waren viele Menschen zuletzt noch unentschlossen, welche Partei sie wählen sollen. Bundespräsident Steinmeier hat die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. "Wer mitmacht, wird gehört. Wer nicht wählt, lässt andere für sich entscheiden", so Steinmeier in der "Bild am Sonntag" wörtlich. Parallel zur Bundestagswahl wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt, in Berlin das Abgeordnetenhaus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2021 11:00 Uhr