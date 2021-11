Schweizer stimmen für Corona-Pass

Bundeswehr fliegt weitere fünf Corona-Patienten aus Bayern aus

München: Die Bundeswehr hat fünf weitere Corona-Kranke aus Bayern ausgeflogen. Der Spezial-Airbus mit Intensiv-Patienten aus Oberbayern und Schwaben startete am Nachmittag in München und landete wenig später in der Hansestadt. Wie eine Sprecherin des bayerischen Innenministeriums mitteilte, sollen die Schwerkranken in Kliniken in Schleswig-Holstein behandelt werden. In Bayern liegen laut Intensivregister derzeit mehr als 1.000 Patienten auf den Intensivstationen. Zahlreiche Kliniken sind wegen der Pandemie an ihrer Belastungsgrenze. Um sie zu entlasten, sind seit Freitag insgesamt 29 Corona-Kranke aus dem Freistaat in andere Bundesländer verlegt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2021 18:00 Uhr