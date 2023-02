Schweizer Odermatt gewinnt WM-Titel in der Abfahrt

Nachrichtenarchiv - 12.02.2023 13:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Wintersport: Bei der alpinen Ski-WM hat sich der Schweizer Marco Odermatt den Titel in Abfahrt gesichert. Auf der Strecke im französischen Courchevel setzte er sich vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde und dem Überraschungsdritten Cameron Alexander aus Kanada durch. Als bester Deutscher kam Thomas Dreßen auf Platz zehn. Olympiasiegerin Laura Nolte hat den Zweierbob-Weltcup in Innsbruck/Igls gewonnen. Mit ihrer Anschieberin Neele Schuten fuhr sie sich im zweiten Lauf noch von Rang vier nach vorne und verwies ihre Teamkollegin Kim Kalicki um eine Hundertselsekunde auf Rang zwei. Dritte wurde die Schweizerin Melanie Hasler. Auch beim Rodel-Weltcup in Winterberg gab es einen deutschen Doppelsieg bei den Frauen. Im Einsitzer gewann Julia Taubitz vor Anna Berreiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2023 13:30 Uhr