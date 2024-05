Schweizer Nemo gewinnt Eurovision Song Contest

Malmö: In einem der politisch umstrittensten Eurovision Song Contests der Geschichte des Wettbewerbs hat der Schweizer Starter Nemo gewonnen. Er setzte sich gegen den in den Wettbüros favorisierten Kroaten Baby Lasagna durch. Nemo ist der erste nichtbinäre Gewinner des ESC, fühlt sich also weder als Frau noch als Mann. Deutschland wurde mit dem Sänger Isaak starker Zwölfter. In den vergangenen beiden Jahren war Deutschland jeweils letzter geworden. Das ESC-Finale wurde von Protest gegen Israel begleitet, deren Sängerin Eden Golan erhielt Pfiffe und Buhrufe. Sie kam auf den fünften Platz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2024 04:00 Uhr