Schweizer lehnen Initiativen für mehr Umweltschutz ab

Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bern: Die Schweizer haben in einer Volksabstimmung zwei Initiativen für mehr Umweltschutz abgelehnt. So sollten Bauern die Subventionen gestrichen werden, wenn sie künstlich hergestellte Mittel zur Schädlingsbekämpfung einsetzen. Die zweite Initiative zielte darauf ab, solche synthetischen Pestizide ganz zu verbieten und die Schweiz zu einem 100-prozentigen Bio-Produzenten zu machen. 61 Prozent der Wahlberechtigten stimmten dagegen. Angenommen wurde ein Gesetz, dass der Polizei mehr Befugnisse beim Anti-Terror-Kampf einräumt. So dürfen gegen Gefährder in der Schweiz künftig auch präventiv Maßnahmen eingeleitet werden. Zugestimmt haben die Wähler auch dem sogenannten Covid19-Gesetz. Es bildet den Rahmen für staatliche Unterstützung und Entschädigungen für Personen und Unternehmen in der Pandemie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2021 23:00 Uhr