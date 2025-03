Schweizer Gericht bestätigt Freisprüche für Blatter und Platini

Blatter und Platini erneut freigesprochen: Ein Schweizer Berufungsgericht hat den Freispruch des früheren Fifa-Präsidenten und des ehemaligen Uefa-Chefs bestätigt. In dem Verfahren ging es um eine dubiose Millionenzahlung, die Platini im Jahr 2011 von der Fifa für Beratertätigkeiten erhalten hatte. Beide Ex-Funktionäre hatten den Vorwurf des Betrugs zurückgewiesen. Gegen den Freispruch in der Vor-Instanz war die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2025 12:15 Uhr