Schweizer feiern bei WM Dreifach-Erfolg in Team-Kombination

Zum Wintersport: Die Skirennläufer aus der Schweiz haben bei der WM in Saalbach-Hinterglemm einen Dreifach-Erfolg gefeiert. In der Team-Kombination gingen alle Medaillen an die Eidgenossen. Abfahrtsweltmeister Franjo von Allmen holte dabei an der Seite von Loic Meillard sein zweites Gold. Das deutsche Duo konnte sich noch auf Rang acht vorarbeiten. Linus Strasser fuhr im Slalom die zweitbeste Zeit.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 12.02.2025 15:00 Uhr