Schweizer Bundesrat genehmigt Ausfuhr von Leopard-Pamzern nach Deutschland

Bern: Die Schweizer Regierung hat grünes Licht für die Ausfuhr von 25 Leopard-2-Panzern nach Deutschland gegeben. Wie der Bundesrat mitteilte, sollen sie an den Hersteller "Rheinmetall Landsysteme" gehen. Deutschland habe zugesichert, dass die Panzer in Deutschland oder bei Nato- oder EU-Partnern verbleiben, um eigene Lücken zu schließen, hieß es. Die Bundesregierung hatte im Februar den Rückverkauf eines Teils der stillgelegten Schweizer Leopard-2-Panzer erbeten. Rechtskonservative Politiker in der Schweiz kritisierten das Vorhaben - aus Sorge um die Neutralität und die Verteidigungsfähigkeit des Landes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2023 12:00 Uhr