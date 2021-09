Schweizer Bürger stimmen offenbar für "Ehe für alle"

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bern: In der Schweiz haben sich die Bürger in einer Volksabstimmung offenbar für die Einführung der sogenannten "Ehe für alle" ausgesprochen. Das zeigen erste Prognosen unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale am Mittag. Gleichgeschlechtliche Paare sollen demnach künftig zivil heiraten dürfen. Auch eingetragene Partnerschaften sollen dann in eine Ehe umgewandelt werden können. Die Regierung und das Schweizer Parlament unterstützen die Entscheidung. Beide Gremien hatten eine entsprechende Gesetzesänderung bereits beschlossen. Konservative Gruppen erzwangen daraufhin mit einer Unterschriftensammlung eine Abstimmung darüber. Sie wollen die Ehe nur als Verbindung zwischen Mann und Frau akzeptieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2021 13:00 Uhr