Schweizer Behörden ermitteln nach Messerattacke wegen Terrorverdachts

Lugano: In der Schweiz hat eine Frau zwei Frauen in einem Warenhaus mit einem Messer attackiert. Nach Angaben der Polizei wurde ein Opfer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, das andere Opfer leicht. Die Angreiferin, eine 28-jährige Schweizerin, wurde festgenommen. Sie soll während der Tat, die sie gestern Nachmittag in Lugano im Kanton Tessin beging, "Allahu Akbar" gerufen haben. Die Frau ist aktenkundig und laut Schweizer Medienberichten eine Konvertitin, die mit der Terrororganisation IS sympathisiert. Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen wegen Terrorverdachts aufgenommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.11.2020 09:45 Uhr