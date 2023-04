Schweizer Auktionshaus versteigert T-Rex-Skelett

Kurzmeldung ein/ausklappen Auswärtiges Amt steht wegen Colonia Dignidad in der Kritik

Berlin: Das Auswärtige Amt sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, die Aufarbeitung der Verbrechen in der deutschen Sekte Colonia Dignidad in Chile zu verschleppen. Laut ARD-Recherchen versucht das Ministerium, das Thema gezielt aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. So seien deutsche Experten, die in jahrelanger Detailarbeit ein Konzept für einen Gedenkort entworfen hätten, vom Außenministerium abgesetzt worden. Mehrere Bundestagsabgeordnete und Wissenschaftler fordern nun, dass Ministerin Baerbock die Aufarbeitung von Folter, Mord und sexuellem Missbrauch zur Chefsache macht. Morgen ist ein Treffen der deutsch-chilenischen Regierungskommission zur Aufklärung von Verbrechen in der Colonia Dignidad geplant.

