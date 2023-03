Schweizer Aufsichtsbehörden beraten unter Zeitdruck über Rettung der angeschlagenen Credit Suisse

Meldungsarchiv - 19.03.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Zürich: In der Schweiz haben Banken, Behörden und Regierung bis in den Abend hinein über eine Rettung der angeschlagenen Großbank Crédit Suisse beraten. Medienberichten zufolge kamen die sieben Mitglieder des Bundesrates zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, an der auch Finanz-Experten teilnahmen. Die größte Schweizer Bank UBS soll an einer Übernahme der Crédit Suisse interessiert sein. Sie fordert dafür aber Garantien von der Regierung in Bern in Höhe von mehreren Milliarden Franken. Damit sollen die Kosten der Transaktion sowie mögliche Finanzrisisken abgesichert werden. Ziel der Schweizer Aufsichtsbehörden ist es, noch vor Öffnung der Börsen morgen zu einer Lösung zu kommen, um Investoren zu beruhigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.03.2023 09:00 Uhr