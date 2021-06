Schweiz und Wales trennen sich zum EM-Auftakt 1:1

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Baku: Die Schweiz ist mit einem Unentschieden in die Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft gestartet. Gegen Wales spielten die Schweizer 1:1. Demnächst spielen Dänemark und Finnland. Um 21 Uhr steigt Belgien in die Europameisterschaft ein - in St. Petersburg geht es gegen Russland. Die deutsche Mannschaft hat ihr erstes Spiel am Dienstag Abend in München gegen Frankreich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 17:00 Uhr