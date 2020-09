Nachrichtenarchiv - 07.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Basel: In der Nations League wartet die deutsche Fußballnationalmannschaft weiter auf den ersten Sieg. Gegen die Schweiz kam die DFB-Elf in Basel am Abend nicht über ein 1:1 hinaus. In der deutschen Gruppe führt jetzt Spanien, das die Ukraine mit 4:0 besiegte. Deutschland ist Dritter. Nächster Gegner ist am 10. Oktober die Ukraine.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.09.2020 01:00 Uhr