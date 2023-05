Schweiz übernimmt Vorsitz im UN-Sicherheitsrat

Meldungsarchiv - 01.05.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

New York: Die Schweiz übernimmt in diesem Monat turnusgemäß die Präsidentschaft im UN-Sicherheitsrat. Inhaltlich liegt der Fokus auf dem Abhalten von effizienten und ordnungsgemäßen Sitzungen. UN-Botschafterin Pascale Baeriswyl sagte, die Schweiz wolle ihrem Ruf als Vermittlerin und Brückenbauerin gerecht werden. In zwei Tagen soll bereits die erste Sitzung zur Lage in der Ukraine stattfinden. Den meisten Sanktionen gegen Russland hatte sich die Schweiz bisher angeschlossen. Bis gestern hatte Russland noch den Vorsitz im Weltsicherheitsrat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2023 09:00 Uhr