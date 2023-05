Schweiz übernimmt Vorsitz des UN-Sicherheitsrats

Kurzmeldung ein/ausklappen Gewerkschaften rufen zu Mai-Kundgebungen auf

Berlin: In Zeiten von gestiegenen Preisen, Warnstreiks und harten Tarifverhandlungen rufen die Gewerkschaften am heutigen Tag der Arbeit deutschlandweit wieder zu Kundgebungen und Demonstrationen auf. Die DGB-Vorsitzende Fahimi wird am frühen Nachmittag auf der Hauptveranstaltung in Köln sprechen. Zuvor schon ist Bundeskanzler Scholz Gast auf einer Kundgebung in Koblenz. Arbeitsminister Heil hat am Abend im Ersten angekündigt, bis zum Sommer ein Gesetz zur Stärkung der Tarifbindung vorzulegen. Das Gesetz soll auch regeln, dass der Bund Aufträge nur noch an Unternehmen vergibt, die fair nach Tarif bezahlen. Grünen-Chefin Lang betonte im "Tagesspiegel", in Zukunft dürfe kein staatliches Geld mehr für Lohndumping ausgegeben werden. Nach Angaben des DGB wird nur noch etwa jeder zweite Beschäftigte nach Tarif bezahlt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2023 10:00 Uhr