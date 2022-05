Schweiz stimmt für Frontex-Ausbau und neue Organspende-Regelung

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bern: Die Schweiz kann sich am Ausbau der EU-Grenzschutzbehörde Frontex beteiligen. Bei einer Volksabstimmung hat sich laut Prognose eine Mehrheit für die finanzielle Unterstützung ausgesprochen. Die Schweiz ist zwar kein EU-Mitglied, sie beteiligt sich aber als Teil des Schengenraums an Frontex. Außerdem gab es bei der Abstimmung nach einer ersten Trendrechnung eine Mehrheit dafür, die Orangspende neu zu regeln. Künftig soll jeder Mensch als möglicher Organspender gelten, solange er das nicht ausdrücklich abgelehnt hat. In Deutschland gilt bislang die Zustimmungslösung. Hier müssen sich die Menschen zur Organspende bereit erklären, etwa mit einem Organspendeausweis oder einem Eintrag in einem Online-Register.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2022 13:00 Uhr