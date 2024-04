Schweiz kündigt Friedenskonferenz für die Ukraine an

Bern: Die Schweiz wird am 15. und 16. Juni eine Friedenskonferenz für die Ukraine ausrichten. Dazu sollen mehr als hundert Staaten eingeladen werden, teilte die Regierung in Bern am Abend mit. Die Schweizer Präsidentin Amherd räumte ein, dass bei dem Treffen in der Nähe von Luzern noch kein Friedensplan unterzeichnet werde - zumal Russland nicht zugegen sein wird. Das russische Außenministerium hatte die Überlegungen zu der Konferenz in der Schweiz schon im Vorfeld abgelehnt. Es handele sich um ein Projekt des Westens, das die angebliche Unterstützung des globalen Südens für die Ukraine zeigen solle. - In Berlin hat das Bundeskabinett heute einen Wiederaufbauplan für die Ukraine beschlossen. Es geht dabei vor allem um wirtschaftliche Hilfen nach dem Ende des russischen Angriffs.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.04.2024 22:15 Uhr