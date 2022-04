Schweiz hebt landesweite Corona-Regeln auf

Nachrichtenarchiv - 01.04.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: In der Schweiz sind seit heute alle landesweiten Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben. Wer positiv auf das Virus getestet worden ist, muss nicht mehr in Isolation. Die Bevölkerung ist lediglich angehalten, bei Symptomen zu Hause zu bleiben. Auch Regeln wie die Maskenpflicht gibt es in der Schweiz nicht mehr flächendeckend. Den einzelnen Kantonen bleibt es aber freigestellt, bestimmte Schutzregeln anzuordnen. So ist es etwa in Bern, Genf und im Wallis weiter vorgeschrieben, in Krankenhäusern und Heimen eine Maske zu tragen.

