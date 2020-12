Schweiz erteilt Genehmigung für Impfstoff von Biontech und Pfizer

Das Wetter: teils sonnig, bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachmittags in Alpennähe und im Bayerischen Wald viel Sonne, auch in Teilen Frankens sonnig, ansonsten trüb, ein bis zehn Grad. Nachts neblig, am Untermain etwas Regen möglich, Plus vier bis Minus fünf Grad. Morgen in Alpennähe wieder länger sonnig, ansonsten bewölkt und in Unterfranken etwas Regen. Zu Wochenbeginn verbreitet Regen, Minus zwei bis Plus neun Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.12.2020 15:45 Uhr