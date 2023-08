Schweiz: Erdrutsch beschädigt Häuser

Schwanden: In der Schweiz müssen nach einem Erdrutsch rund 100 Menschen ihre Häuser verlassen. Laut Polizei wurden im Kanton Glarus mehrere Gebäude verschüttet oder zerstört.Verletzt wurde niemand. Bereits vor einer Woche waren in dem Gebiet große Mengen Fels und lockeres Gestein abgerutscht, nachdem es in den vergangenen Tagen teils rekordverdächtig geregnet hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.08.2023 01:00 Uhr