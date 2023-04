Schweiz bestätigt neue Milliardenhilfen für die Ukraine

Kurzmeldung ein/ausklappen In Deutschland geht Ära der Atomkraft zuende

Berlin: In Deutschland gehen heute die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke vom Netz. Bei Isar 2 in Niederbayern wird nach Angaben des Betreibers PreussenElektra ab etwa 23.30 Uhr keine Einspeisung in das Stromnetz mehr erfolgen. Etwa eine Viertelstunde später wird der Reaktor abgeschaltet. Die AKW Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg werden voraussichtlich ebenfalls kurz vor Mitternacht abgeschaltet. Damit endet in Deutschland nach sechs Jahrzehnten die Ära der Atomenergie. Die politische Debatte um die Kernkraft geht unvermindert weiter. Während die grüne Umweltministerin Lemke erleichtert über den endgültigen Ausstieg ist, möchte die FDP die letzten Meiler nicht ganz abbauen, sondern in Reserve halten. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte am Abend in den ARD-Tagesthemen, er glaube an eine Neuauflage der Kernenergie, sollte die Union die nächste Bundestagswahl gewinnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.04.2023 12:15 Uhr