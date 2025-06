Schweitzer warnt vor Grenzkontrollen als "Dauerzustand"

Schengen: Grenzkontrollen im Schengen-Raum dürfen nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Schweitzer kein Dauerzustand werden. Die Bundesregierung müsse diese immer wieder neu begründen, sagte der SPD-Politiker bei einem Festakt zum 40. Jahrestag des Schengener Abkommens in Luxemburg. Innenminister Dobrindt habe erklärt, er setze auf smarte Grenzkontrollen. Dies sei unterstützenswert. Schweitzer kann nach eigenen Worten aber noch nicht erkennen, was damit gemeint ist. Bundeskanzler Merz schrieb zu dem Jahrestag auf X, das Schengener Abkommen sei die Grundlage unseres freien Europas. So solle es auch bleiben. Am 14. Juni 1985 hatten Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande in Schengen den schrittweisen Abbau der Grenzkontrollen vereinbart. Heute gehören zum Schengen-Raum 29 Länder mit 420 Millionen Einwohnern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 13:00 Uhr