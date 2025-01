Schweinfurter Polizei warnt vor Falschnachrichten über Vergewaltigungen

Schweinfurt: Die Polizei in Unterfranken hat davor gewarnt, dass in Schweinfurt Falschmeldungen über angebliche Gruppenvergewaltigungen kursieren, die über WhatsApp verbreitet werden. Man habe die geschilderten Vorfälle überprüft, in der beschriebenen Form seien sie nicht bekannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung, solche ungeprüften Nachrichten nicht weiterzuverbreiten. Informationen aus sozialen Netzwerken sollten immer kritisch hinterfragt werden. Für Rückfragen stehe man gerne zur Verfügung, so die Polizei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 12:00 Uhr