Schweinehalter beklagen "Schweinestau" wegen Engpässen in Schlachtereien

Damme: Schweinehalter machen sich Sorgen wegen Engpässen in deutschen Schlachthöfen und Zerlegebetrieben. Wegen des nötigen Infektionsschutzes in Corona-Zeiten seien die Kapazitäten deutlich heruntergefahren worden, so dass ein - so wörtlich - "Schweinestau" entstanden sei, beklagt die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands mit Sitz im niedersächsischen Damme. Die Landwirte wüssten nicht, wohin mit den Tieren. Wenn zum 1. Januar das Verbot der Werksarbeit in Kraft tritt, befürchten die Schweinehalter eine zusätzliche Verschlechterung der Situation.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 15:00 Uhr