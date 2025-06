Schweigeminute für Opfer von Amoklauf in Österreich

Österreich trauert um Opfer von Graz: Mit einer Schweigeminute haben die Menschen im ganzen Land an die zehn Toten des gestrigen Amoklaufs an einer Schule erinnert. In Wien standen hunderte Fahrzeuge des ÖPNV still. Die Bundesregierung rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Die Flaggen an öffentlichen Gebäuden wehen auf halbmast. Das Motiv des 21-jährigen Täters ist weiter unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2025 13:15 Uhr