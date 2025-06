Schweigeminute für Opfer des Amoklaufs von Graz

Graz: Mit einer landesweiten Schweigeminute hat Österreich an die Opfer des gestrigen Amoklaufs erinnert. Sie ist Teil der dreitägigen Staatstrauer, die der österreichische Bundeskanzler Stocker ausgerufen hatte. Am Abend kamen hunderte Menschen zu einem Trauergottesdienst nach Graz. Ein 21-Jähriger hatte gestern Vormittag an seiner ehemaligen Schule zehn Menschen erschossen und sich danach selbst getötet. Elf weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Das Motiv ist weiter unklar. Zwar hinterließ der Schütze einen Abschiedsbrief an seine Eltern. Darin finden sich jedoch laut Polizei keine Hinweise auf den Hintergrund der Tat. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2025 10:00 Uhr