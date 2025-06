Schweigeminute für Opfer des Amoklaufs in Österreich

Österreich trauert um die Opfer des Amoklaufs: Am Vormittag hat es eine Schweigeminute gegeben - das Land stand vielerorts still. So blieben zum Beispiel in Wien unter anderem die 900 Busse, Straßen- und U-Bahnen kurz stehen. Unklar ist nach wie vor das Motiv des Täters. Der 21-Jährige hatte gestern in Graz an seiner früheren Schule zehn Menschen und danach sich selbst erschossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2025 11:45 Uhr