Schwedisches Königspaar nimmt an Trauerfeier in Coburg teil

Coburg: Das schwedische Königspaar kommt heute in die Stadt in Oberfranken. König Carl Gustav und seine Frau Silvia nehmen an der Trauerfeier für den verstorbenen Prinzen Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha teil. Mit dabei ist nach Angaben des Hofes auch die jüngste Tochter des Königspaars. Prinzessin Madeleine ist die Patentochter des Verstorbenen. Der Trauergottesdienst am Mittag in der Morizkirche ist nicht öffentlich. Wie die Familienstiftung mitteilte, wird es anschließend aber eine Prozession zum Schlossplatz geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2025 08:00 Uhr