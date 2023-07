Schwedisches Gericht verurteilt Greta Thunberg wegen Hafenblockade zu Geldstrafe

Meldungsarchiv - 24.07.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Malmö: Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg ist wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Demnach muss Thunberg 30 Tagessätzen von je 50 Schwedischen Kronen - das sind insgesamt umgerechnet 215 Euro - zahlen. Zudem muss sie 1000 Kronen, etwa 86 Euro 50 Euro an einen Fonds zur Unterstützung von Gewaltopfern überweisen. Thunberg hatte sich im Juni an einem mehrtägigen Klimaprotest im Ölhafen von Malmö beteiligt, bei dem unter anderem Tankwagen mit Öl am Verlassen des Hafens gehindert worden waren. Anweisungen der Polizei, die Straße zu räumen, ingnorierte Thunberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2023 14:00 Uhr