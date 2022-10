Schwedischer Paläogenetiker bekommt Nobelpreis für Medizin

Politik ruft zu mehr Zusamenhalt in der Gesellschaft auf

Erfurt: Am 32. Jahres-Tag der Deutschen Einheit haben führende Politiker zu mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft aufgerufen. Bei der zentralen Feier in Erfurt sprach sich Bundestagspräsidentin Bas dafür aus, strittige Themen demokratisch auszutragen. Hetze, Drohungen und "Fake news", schadeten dem Zusammenhalt und seien zuletzt auch nicht spurlos an den Menschen vorbeigegangen. Wörtlich sagte Bas in ihrer Rede: "Ich wünsche mir weniger Wut und mehr Respekt, weniger Rechthaberei und mehr Neugier, weniger Vorurteile und mehr Empathie." Ähnlich äußerte sich Thüringens Ministerpräsident Ramelow: Er warb zudem für ein Miteinander auf Augenhöhe zwischen Ost und West. Glückwünsche kamen aus den USA: Außenminister Blinken würdigte die Bundesrepublik als starken Nato-Partner. Die Vereinigten Staaten könnten sich glücklich schätzen, so Blinken, Deutschland setze sich an ihrer Seite für die Verteidigung der Demokratie, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2022 19:15 Uhr