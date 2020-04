Schwedischer Autor Per Olov Enquist stirbt im Alter von 85 Jahren

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Der schwedische Autor Per Olov Enquist ist tot. Das hat seine Familie in schwedischen Medien bestätigt. Enquist wurde 85 Jahre alt. Er galt als einer der bedeutendsten Gegenwartsautoren des Landes. Viele seiner Bücher wurden ins Deutsche übersetzt, darunter "Der Besuch des Leibarztes", "Der fünfte Winter des Magnetiseurs" und der Kinderbuch-Sammelband "Abenteuer mit Großvater". Der Schriftsteller war in seinem Heimatland vor allem unter seinen Initialen P.O. Enquist bekannt. In seinen Romanen, Theaterstücken und Essays verarbeitete er seine Kindheit in einem strenggläubigen Elternhaus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.04.2020 12:30 Uhr