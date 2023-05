Meldungsarchiv - 14.05.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Liverpool: Die schwedische Sängern Loreen hat zum zweiten Mal nach 2012 den Eurovision Song Contest gewonnen. Sie war mit ihrem Song "Tattoo" von vornherein als Favoritin gehandelt worden. Finnland und Israel kamen auf die Plätze Zwei und Drei. Der deutsche Beitrag überzeugte wieder einmal weder die Jurys noch das Publikum im Ausland. Die Hamburger Band "Lord of the Lost" kam mit ihrem Titel "Blood and Glitter" auf den letzten Platz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2023 05:00 Uhr