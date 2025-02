Schwedische Regierung will das Waffenrecht verschärfen

Stockholm: Schweden zieht nach dem schlimmsten Schusswaffenagriff seiner Geschichte Konsequenzen: Die Regierung will das Waffenrecht verschärfen. Sie kündigte an, dass der Zugang zu halbautomatischen Waffen künftig streng begrenzt sein soll. Die Regierung erklärte, bestimmte Arten von Waffen seien so gefährlich, dass sie nur in Ausnahmefällen im Besitz von Zivilisten sein sollten. Der Mann, der vergangene Woche zehn Menschen in einem Bildungszentrum in Örebro erschoss, hatte einen Waffenschein.

