Schwedische Küstenwache berichtet von viertem Leck in Ostseepipelines

Stockholm: An den Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee ist ein viertes Leck entdeckt worden. Wie ein Sprecher der schwedischen Küstenwache mitteilte, wurde das Loch wie alle anderen in dieser Woche entdeckt. Demnach gibt es nun zwei Lecks in schwedischem und zwei in dänischem Gewässer. Schwedische Medien berichten, dass sich das neue Leck an der nicht in Betrieb genommenen Pipeline Nord Stream 2 befindet. Die Küstenwache bestätigte diese Information zunächst nicht. Die EU und die NATO gehen von gezielten Anschlägen aus. Die EU-Kommission will deshalb einen Belastungstest bei wichtiger Infrastruktur vornehmen. Europas mittlerweile größter Gaslieferant Norwegen will zum Schutz heimischer Öl- und Gaseinrichtungen das Militär einsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2022 09:00 Uhr