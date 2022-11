Schwedische Ermittler gehen bei Nordstream-Lecks von schwerer Sabotage aus

Nachrichtenarchiv - 18.11.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Schweden hat den Verdacht bestätigt, dass die Nord-Stream-Pipelines 1 und 2 durch schwere Sabotage beschädigt wurden. Das haben nach Angaben der schwedischen Staatsanwaltschaft Ermittlungen an den Explosionsorten ergeben. An mehreren entdeckten Fremdkörpern seien Sprengstoffspuren gefunden worden, hieß es in Stockholm. Die Analysen liefen aber weiter, um sichere Rückschlüsse ziehen zu können. Ende September waren nach Detonationen nahe der Ostsee-Insel Bornholm an vier Stellen Lecks an den Pipelines entdeckt worden. Die Leitungen waren für Gasexporte von Russland an Deutschland gebaut worden. Russland bestreitet, etwas mit den Lecks zu tun zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2022 12:15 Uhr