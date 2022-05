Schwedens Sozialdemokraten wollen Nato-Beitritt beantragen

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Nach Finnland wollen nun auch die in Schweden regierenden Sozialdemokraten einen Antrag stellen, um der NATO beizutreten. Die Partei von Ministerpräsidentin Andersson sprach sich in einer Sondersitzung dafür aus. Sie will allerdings weder Atomwaffen noch dauerhafte NATO-Stützpunkte auf ihrem Territorium akzeptieren, hieß es in der Erklärung. Die finnische Regierung hatte am Mittag die offizielle Bewerbung für einen NATO-Beitritt angekündigt. Die Parlamente in Helsinki wie auch in Stockholm müssen dem noch formell zustimmen. Die beiden skandinavischen Länder hatten eine Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis bisher abgelehnt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine löste einen Kurswechsel aus. Generalsekretär Stoltenberg begrüßt eine Nato-Erweiterung im Norden ausdrücklich. Er rechne nicht damit, dass die Türkei die Aufnahme Schwedens und Finnlands blockieren werde, so Stoltenberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 19:00 Uhr