Schwedens Sozialdemokraten wollen der NATO beitreten

Stockholm: Schwedens Sozialdemokraten wollen sich um einen Beitritt zur NATO bemühen. Dafür sprach sich die Parteispitze in einer Sondersitzung aus. Ministerpräsidentin Andersson sagte, ein gemeinsames Beitrittsgesuch mit Finnland sei das Beste für Schwedens Sicherheit. Finnland hatte am Mittag offiziell seine Bewerbung beschlossen. Formell müssen noch die Parlamente in Helsinki und Stockholm darüber abstimmen. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine fühlen sich die beiden skandinavischen Länder bedroht. Die Aufnahme in die Verteidigungsallianz wäre für sie nach jahrzehntelanger Bündnisneutralität eine historische Zäsur. Um neue Mitglieder aufzunehmen, müssen alle 30 NATO-Staaten zustimmen. Die Türkei hatte zuletzt Bedenken geäußert. Generalsekretär Stoltenberg geht jedoch nicht davon aus, dass Ankara einen Beitritt blockieren wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2022 23:00 Uhr